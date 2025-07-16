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За минувшие сутки в Ростовской области произошло десять техногенных пожаров

В Ростовской области во вторник девять раз горел сухостой.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки вторника, 15 июля, в Ростовской области спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали десять техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также во вторник девять раз горела сухая трава. Пять раз спасатели ликвидировали последствия ДТП и спасли человека.

— Выезжали 288 специалистов и 72 единицы техники, — уточнили в МЧС.

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