За минувшие сутки в Ростовской области произошло десять техногенных пожаров

За минувшие сутки вторника, 15 июля, в Ростовской области спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали десять техногенных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Также во вторник девять раз горела сухая трава. Пять раз спасатели ликвидировали последствия ДТП и спасли человека.
— Выезжали 288 специалистов и 72 единицы техники, — уточнили в МЧС.
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