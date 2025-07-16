Археологи обнаружили барельеф с танцующими лезгинку фигурами на дольмене в Сочи

— Два крайних персонажа изображены в зеркальных позах, одна рука которых протянута в сторону центральной фигуры, а вторая согнута в локте и опущена вниз. Центральная фигура изображена с опущенными руками, — рассказал Андрей Кизилов в разговоре с ТАСС.