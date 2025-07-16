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Археологи обнаружили барельеф с танцующими лезгинку фигурами на дольмене в Сочи

Археологи обнаружили в Сочи уникальную барельефную композицию на фасадной плите дольмена группы «Чумаки». Об этом сообщил заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории Андрей Кизилов.

Археологи обнаружили в Сочи уникальную барельефную композицию на фасадной плите дольмена группы «Чумаки». Об этом сообщил заведующий сектором историко-культурного наследия лаборатории Андрей Кизилов.

По словам ученого, на барельефе изображены три танцующие фигуры, предположительно, исполняющие лезгинку.

Археолог рассказал, что композицию обнаружили с помощью современных цифровых технологий, включая фотограмметрию и 3D-обработку. Эти методы позволили выявить и четче проявить плохо сохранившиеся фрагменты барельефа.

— Два крайних персонажа изображены в зеркальных позах, одна рука которых протянута в сторону центральной фигуры, а вторая согнута в локте и опущена вниз. Центральная фигура изображена с опущенными руками, — рассказал Андрей Кизилов в разговоре с ТАСС.

Археологи Звенигородского музея-заповедника в ходе раскопок в Рождественском соборе Саввино-Сторожевского монастыря сделали в старинном склепе с останками одного из архиереев неожиданную находку — восточный сосуд из скорлупы экзотического ореха.

Другую находку сделали в центре Москвы, где во время реставрации исторического сооружения были найдены 37 ящиков и семь контейнеров с человеческими костями.