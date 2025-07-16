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На фестивале в Екатеринбурге выступят Мот, Леша Свик и Big Baby Tape

В Екатеринбурге пройдет масштабный спортивный фестиваль «Энергия РМК».

Источник: Комсомольская правда

В рамках празднования Дня города 16 и 17 августа улица Архангела Михаила в Екатеринбурге превратится в масштабную спортивную площадку фестиваля «Энергия РМК». Гостей фестиваля ждут зрелищные шоу, турниры и выступления звезд.

Откроется программа парадом спортсменов, показательными прыжками парашютистов и пролетом авиации. Одним из главных событий станет мотошоу от команды FMX13 и чемпиона мира по мотокроссу Алексея Колесникова. Также гости увидят выставку легендарных автомобилей, участвовавших в ралли «Дакар», и смогут сфотографироваться с ними.

На нескольких площадках пройдут спортивные турниры, включая чемпионат по BMX, соревнования по роллер-спорту и экстремальные шоу. Аварийно-спасательный отряд «РМК Поиск» представит мастер-классы по работе с беспилотниками и организует трассу для квадроциклов.

Вечером 17 августа на сцену выйдут популярные музыканты, среди которых Леша Свик, Мот и Gayazovs Brothers. Завершится программа выступлением Big Baby Tape.

Вход на фестиваль будет свободный. После его окончания для посетителей останутся доступными четыре корта для падел-тенниса и скейт-парк.