На фестивале в Екатеринбурге выступят Мот, Леша Свик и Big Baby Tape

Откроется программа парадом спортсменов, показательными прыжками парашютистов и пролетом авиации. Одним из главных событий станет мотошоу от команды FMX13 и чемпиона мира по мотокроссу Алексея Колесникова. Также гости увидят выставку легендарных автомобилей, участвовавших в ралли «Дакар», и смогут сфотографироваться с ними.