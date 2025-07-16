В РПЦ рассказали, как правильно ухаживать за могилой близкого

Оформление могилы — это знак любви, уважения и памяти. В РПЦ рассказали верующим, как правильно ухаживать за местами погребения.
Сразу после похорон на могиле необходимо установить деревянный крест. Его меняют через год — тогда же ставят памятник или более устойчивое распятие.
Фотографию усопшего на временном кресте лучше не размещать. Выбрасывать старое распятие также не рекомендуется — его необходимо закопать в землю или сжечь, после чего выложить пепел крестом на могиле.
Самое главное в поминовении — молитва о душе умершего, особенно в первые 40 дней после смерти. Это время представляет особую важность для духовной судьбы человека, именно тогда близкие должны молиться с особой усердностью, уточнили в агентстве «Ель».
Ранее протоиерей Александр Никольский рассказал, что обращаться к Господу с молитвой после употребления алкоголя можно, если человек понимает, что делает и говорит. Выпивший человек может молиться, но ему не стоит делать из этого «пьяное представление».