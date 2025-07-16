В Прикамье мотоциклисту грозит до двух лет лишения свободы

Ночью в июне наряд губахинской Госавтоинспекции, неся службу в районе поселка Усьва, обратил внимание на движущийся мотоцикл «Урал» без государственных регистрационных знаков. Мотоциклист не только проигнорировал сигнал полицейских об остановке, но и прибавил газу, пытаясь скрыться. К преследованию подключились автоинспекторы из Кизела. Правоохранители пытались перекрыть дорогу, при помощи громкоговорителя повторяли требования об остановке, но безуспешно. Через несколько километров нарушитель не справился с управлением и остановился, после чего был задержан.