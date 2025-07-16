В Прикамье мотоциклисту грозит до двух лет лишения свободы

В Кизеле завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Гремячинска. Мужчину обвиняют в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление в состоянии опьянения, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Ночью в июне наряд губахинской Госавтоинспекции, неся службу в районе поселка Усьва, обратил внимание на движущийся мотоцикл «Урал» без государственных регистрационных знаков. Мотоциклист не только проигнорировал сигнал полицейских об остановке, но и прибавил газу, пытаясь скрыться. К преследованию подключились автоинспекторы из Кизела. Правоохранители пытались перекрыть дорогу, при помощи громкоговорителя повторяли требования об остановке, но безуспешно. Через несколько километров нарушитель не справился с управлением и остановился, после чего был задержан.
В патрульной машине мотоциклисту предложили пройти проверку на состояние опьянения. Мужчина выдохнул в алкотестер 1,11 мг/л абсолютного этилового спирта. По словам нарушителя, он ехал домой после отдыха на реке и испугался, увидев полицейских, так как понимал, что сильно пьян. К тому же фигурант никогда не имел водительского удостоверения, а недавно его уже привлекали к административной ответственности за нетрезвую езду.
Теперь гремячинцу грозят куда более серьезные последствия. Его мотоцикл помещен на специальную стоянку. А уголовное дело передано на рассмотрение в суд.