Муниципальное имущество в Уфе выставили на аукцион по минимальной цене

В Уфе объявили аукцион по продаже муниципального имущества — нежилого подвального помещения площадью 371,5 квадратных метров в девятиэтажном доме по улице 50 лет СССР, 8. Начальная цена лота установлена на уровне 751 028 рублей, что соответствует минимально допустимой стоимости при такой форме приватизации.
Торги, как следует из информации на сайте Управления земельных и имущественных отношений мэрии, из проводит «Российский аукционный дом» на электронной площадке «РАД». Подать заявки можно еще больше двух месяцев — до 2 сентября.
Стоит отметить, что продажа по минимальной цене — новый механизм приватизации, применяемый к объектам, которые не удалось реализовать через публичное предложение.
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