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В Красноярском крае нашли огромные поля дикорастущей конопли

В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили на землях сельскохозяйственного назначения произрастание дикорастущей конопли на общей площади 1179,51 га.

Выездные обследования участков прошли в ходе операции «Мак» в первой половине лета.

Больше всего наркотических растений обнаружили в Шарыповском районе на паровых полях — на площади 602 га. В Назаровском районе конопля заполонила 232 га, в Ачинском — 183 га, в Боготольском — 100 га. В восточной группе районов края на неиспользуемых сельскохозяйственных участках (Канский, Рыбинский, Дзержинский) — 61,9 га.

Установлено, что все эти земли находятся в собственности частных лиц, им объявлены предостережения. Информация о нарушениях требований земельного законодательства была направлена в полицию и органы муниципальной власти для принятия мер в рамках полномочий. 5 очагов произрастания дикорастущей конопли на общей площади 885,6 га уже уничтожили.

«Конопля является сорным растением, произрастающим на сельскохозяйственных угодьях. В случае длительного неиспользования и зарастания полей сорняками при благоприятных условиях конопля может преобладать в фитоценозе и образовывать большие очаги. Работа по выявлению и устранению нарушений продлится до конца осени», — рассказали в Россельхознадзоре.