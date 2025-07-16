В Красноярском крае нашли огромные поля дикорастущей конопли

Выездные обследования участков прошли в ходе операции «Мак» в первой половине лета.
Больше всего наркотических растений обнаружили в Шарыповском районе на паровых полях — на площади 602 га. В Назаровском районе конопля заполонила 232 га, в Ачинском — 183 га, в Боготольском — 100 га. В восточной группе районов края на неиспользуемых сельскохозяйственных участках (Канский, Рыбинский, Дзержинский) — 61,9 га.
Установлено, что все эти земли находятся в собственности частных лиц, им объявлены предостережения. Информация о нарушениях требований земельного законодательства была направлена в полицию и органы муниципальной власти для принятия мер в рамках полномочий. 5 очагов произрастания дикорастущей конопли на общей площади 885,6 га уже уничтожили.
«Конопля является сорным растением, произрастающим на сельскохозяйственных угодьях. В случае длительного неиспользования и зарастания полей сорняками при благоприятных условиях конопля может преобладать в фитоценозе и образовывать большие очаги. Работа по выявлению и устранению нарушений продлится до конца осени», — рассказали в Россельхознадзоре.