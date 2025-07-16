В Красноярском крае нашли огромные поля дикорастущей конопли

Установлено, что все эти земли находятся в собственности частных лиц, им объявлены предостережения. Информация о нарушениях требований земельного законодательства была направлена в полицию и органы муниципальной власти для принятия мер в рамках полномочий. 5 очагов произрастания дикорастущей конопли на общей площади 885,6 га уже уничтожили.