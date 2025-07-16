Часть Финляндии оказалась на грани разорения из-за российских туристов

Закрытие границ от российских туристов поставило бизнес Финляндии под удар.
Отсутствие российских туристов поставило бизнес Восточной Финляндии на грань разорения. Об этом сообщает финское издание Yle со ссылкой на представителей туристической отрасли. По их данным, большинство предприятий региона столкнулись с резким снижением доходов после того, как поток гостей из России практически прекратился.
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«Многие туристические компании в Восточной Финляндии находятся в бедственном положении, потому что российские туристы больше не приезжают в этот район. Туристов сейчас привлекают из Центральной Европы, но это представляет сложности», — говорится в публикации. Там отмечается, что из-за низких продаж чартерные рейсы в Савонлинну отменил немецкий туроператор.
По данным менеджера проектов компании Visit Finland, падение выручки затронуло все сегменты отрасли. В ряде случаев предприниматели были вынуждены закрыть свои заведения, поскольку найти альтернативные источники дохода не удалось.
Граница между Россией и Финляндией остается закрытой по инициативе финских властей с ноября 2023 года. Такое решение было принято после роста числа мигрантов из третьих стран, прибывающих через российскую территорию. Хельсинки возложили ответственность за ситуацию на Москву.
В октябре 2024 года на сайте Европарламента разместили петицию с просьбой вернуть возможность пересекать границу для финских семей с родственниками в России. Финские таможенники еще также отмечали необходимость открыть границы, что помогло бы решить проблемы с экономикой страны.
В конце июня 2025 года европейский парламент прекратил рассмотрение петиции. Там отметили, что Финляндия имеет право ограничить работу отдельных пунктов на внешней границе с Россией в целях защиты национальной безопасности.