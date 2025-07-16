Часть Финляндии оказалась на грани разорения из-за российских туристов

«Многие туристические компании в Восточной Финляндии находятся в бедственном положении, потому что российские туристы больше не приезжают в этот район. Туристов сейчас привлекают из Центральной Европы, но это представляет сложности», — говорится в публикации. Там отмечается, что из-за низких продаж чартерные рейсы в Савонлинну отменил немецкий туроператор.