Почти 30 улиц Краснодара обесточат на 8 часов

С 9:00 до 17:00 ресурс не будет подаваться по следующим адресам:
Кругликовская, 3−15, 4−14, 24−46, 50−76
• Кругликовский проезд, 1−3
• Академическая 27−29, 30−36
• Масличная, 1−15, 2−12
• Жлобы, 10
• Подсолнечная, 15
• Табачная, 1/1
• Кругликовская, 48
• Институтская, 2−30, 1−15
• Академическая, 38−56, 31−45
• Баканская, 51, 51/1
• 2-я Тихая, 1/10, 2−18
• Чернышева, 1−15, 2−18
• 6-я Дорожная, 2−4, 5−11, 6−14
• 7-я Дорожная, 1−7, 2−12, 5−11
• Хлебосольная, 4, 6, 10, 13
• 3-я Урожайная, 15−23, 18, 20/1, 25, 26, 29, 30−36, 35, 41
• 4-я Трудовая, 2−36, 1−39
• 5-я Трудовая, 1−23
• 5-я Дорожная улица, 15−39, 18−24, 25−31
• Димитрова, 122
• Айвазовского, 77
• 5-й Артельный проезд, 27
• Новая, 63−69, 76
• Старокубанская, 1−11, 2, ⅖,, 2/7, 6, 6/1, 2/11, 2/17, 13−17
• 2-й проезд Стасова, 3−35, 4−24, 32
• Свободная, 74, 76, 81−83, 82, 98.