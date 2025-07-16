Обнаружено еще одно доказательство мифа о Трое

Археологическая экспедиция Университета Онсекиз Март (Чанаккале, Турция) под руководством профессора Рустема Аслана возобновила исследования на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, поставив конкретную цель — обнаружить материальные свидетельства Троянской войны. Первые значимые находки уже получены.
Среди наиболее важных открытий — тайник с боеприпасами для пращей возрастом 3500 лет, найденный в плотных культурных слоях непосредственно перед дворцовым сооружением. Эти небольшие округлые снаряды, характерные для бронзового века, были преднамеренно размещены, что указывает на их военное назначение.
Обнаружение значительного количества пращевых камней на ограниченной площади перед дворцом свидетельствует об оборонительной или штурмовой активности, поясняют исследователи. Изучаемые пласты содержат элементы вооружения и человеческие останки, потенциально связанные с военным конфликтом.
Хотя оружие в древних поселениях не редкость, для Трои оно имеет особое значение. Город, раскопанный в XIX веке Генрихом Шлиманом, окутан спорами об историчности войны, описанной в «Илиаде» и «Одиссее» как десятилетняя осада из-за похищения Елены Прекрасной. Новая находка предоставляет материальное подтверждение, связывающее археологический слой с периодом традиционной датировки Троянской войны — рубежом XIII-XII веков до нашей эры.
Наряду с камнями, за пределами дворцовых стен обнаружены человеческие останки. Их расположение свидетельствует о поспешном захоронении, что характерно для ситуаций внезапного насильственного нападения.
Троянская война известна легендарными персонажами вроде Ахилла, Гектора и Одиссея, а её кульминацией стало стратегическое применение греками Троянского коня для проникновения в город и его последующего разорения. Веками грань между мифом и историческим фактом оставалась нечёткой. Продолжающиеся археологические изыскания направлены на выявление реальных истоков этого эпического сказания.
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