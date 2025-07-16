Обнаружено еще одно доказательство мифа о Трое

Среди наиболее важных открытий — тайник с боеприпасами для пращей возрастом 3500 лет, найденный в плотных культурных слоях непосредственно перед дворцовым сооружением. Эти небольшие округлые снаряды, характерные для бронзового века, были преднамеренно размещены, что указывает на их военное назначение.