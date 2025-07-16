ГАИ заявила про обязательное обозначение автомобилей каршеринга в Беларуси. Подробности озвучил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич, пишет БелТА.
Представитель ГАИ обратил внимание, что сейчас в Беларуси довольно широко развит каршеринг автомобилей и самокатов, которые не в полной мере попадают под регулирование действующего законодательства. И это требует корректировки. Бабич, говоря про изменения, сказал: это должно касаться порядка заключения договоров, контроля за их использованием и в целом обеспечения правил безопасности дорожного движения.
— Это затронет и непосредственно обозначение этих транспортных средств, для того чтобы их можно было определять в потоке, а также правовое регулирование и ответственность тех должностных лиц, которые доставляют услугу по этому направлению, — подчеркнул начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Бабич добавил, что подобное обусловлено большим количеством обнаруженных нарушений среди пользователей шеринга.
— Например, в части управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, — обратил внимание представитель ГАИ.
Сергей Бабич сообщил, что, согласно правилам дорожного движения, нанесение каких-либо наклеек на транспортное средство запрещено.
— Однако мы видим, что транспортные средства, которые обозначены именно определенной цветографической расцветкой, показывают их принадлежность к определенной шеринговой компании, — сказал начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По его словам, подобное дает возможность сотрудникам ДПС вычленять из потока, останавливать, проверять порядок их использования, состояние водителя, наличие водительского удостоверения.
— И это в значительной мере облегчит работу в части обеспечения безопасности дорожного движения, — заявил Сергей Бабич.
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