ГАИ заявила про обязательное обозначение автомобилей каршеринга в Беларуси

Представитель ГАИ обратил внимание, что сейчас в Беларуси довольно широко развит каршеринг автомобилей и самокатов, которые не в полной мере попадают под регулирование действующего законодательства. И это требует корректировки. Бабич, говоря про изменения, сказал: это должно касаться порядка заключения договоров, контроля за их использованием и в целом обеспечения правил безопасности дорожного движения.