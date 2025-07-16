«Очаг находился в одном из насосов, в котором произошла утечка масла». СК сообщил подробности пожара, случившегося в цеху завода «Керамин» в Минске

Согласно предварительным данным, вечером вторника, 15 июля, спасатели выехали по сообщению о произошедшем возгорании оборудования на территории производства. В СУ уточнили, что после эвакуации сотрудников и ликвидации огня было установлено: очаг находился в одном из насосов, в котором произошла утечка масла. Сообщается, что пожар повредил имущество, а также оборудование на площади примерно 40 квадратных метров. Никто не пострадал.