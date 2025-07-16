Столяр из Курагинской больницы получит компенсацию за травму на рабочем месте

После вмешательства прокуратуры столяр Курагинской районной больницы получит 150 тысяч рублей компенсации за травму, полученную во время работы.
Инцидент произошел в июне 2023 года, когда мужчина выполнял ремонт кровли родильного отделения. При подъеме крышки люка на крышу он почувствовал резкую боль в груди, что привело к серьезной травме — компрессионному перелому позвоночника.
Прокурорская проверка выявила нарушения охраны труда: сотрудника допустили к опасным высотным работам без необходимого медосмотра, инструктажа и средств защиты.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Больница оспаривала иск, ссылаясь на хроническое заболевание позвоночника у работника, которое якобы невозможно было выявить на медосмотре.
Однако суд отклонил доводы работодателя, отметив, что инвалидность была получена во время выполнения служебных обязанностей, и удовлетворил требования прокуратуры.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске закрыли корпус больницы после вмешательства прокуратуры.