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Три человека получили ранения при атаке ВСУ на Горловку

При ударе ВСУ по Горловке получило существенные повреждения здание местной больницы.

Источник: АиФ

Три мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на город Горловка в ДНР, сообщил глава населённого пункта Иван Приходько.

«После ночной атаки на город ранения получили трое горловчан, один из них находится в тяжелом состоянии», — уточнил мэр в своём Telegram-канале.

Кроме того, при ударе получило существенные повреждения здание городской больницы № 2.

Напомним, в ночь на 16 июля ВСУ выпустили по центру Горловки 20 ракет из установки ракетной системы залпового огня (РСЗО).

Также ранее сообщалось, что 12 июля сотрудники ФСБ сбили украинский беспилотник-матку для FPV-дронов, предотвратив атаку на Горловку.