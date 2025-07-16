Три человека получили ранения при атаке ВСУ на Горловку

Три мирных жителя получили ранения в результате атаки ВСУ на город Горловка в ДНР, сообщил глава населённого пункта Иван Приходько.
«После ночной атаки на город ранения получили трое горловчан, один из них находится в тяжелом состоянии», — уточнил мэр в своём Telegram-канале.
Кроме того, при ударе получило существенные повреждения здание городской больницы № 2.
Напомним, в ночь на 16 июля ВСУ выпустили по центру Горловки 20 ракет из установки ракетной системы залпового огня (РСЗО).
Также ранее сообщалось, что 12 июля сотрудники ФСБ сбили украинский беспилотник-матку для FPV-дронов, предотвратив атаку на Горловку.