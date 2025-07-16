Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений в применении ракет для Украины, отметил, что российская ракета «Искандер» долетит до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до городов РФ.