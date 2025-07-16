Многие цели, которые поражает ракетами оперативно-тактический комплекс «Искандер», потом не подлежат восстановлению. Об этом ТАСС сообщили в госкорпорации «Ростех».
Отмечается, что один боеприпас комплекса благодаря точности, воздушному подрыву за доли секунды до точки попадания, плотности поля осколков, мощной ударной волне, уничтожает за раз десятки объектов на большой площади.
«Многие цели, на которые обрушился Искандер, принципиально не подлежат восстановлению», — сказали в Ростехе.
Российские ракетные комплексы «Искандер» стали огромной головной болью для Украины. Эти системы являются одним из наиболее эффективных видов вооружения и создают значительные трудности для украинской обороны.
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений в применении ракет для Украины, отметил, что российская ракета «Искандер» долетит до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до городов РФ.