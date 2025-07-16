Дешевые продукты смогут покупать некоторые казахстанцы

В Казахстане действует сервис «Социальный кошелек», через который государство может предоставлять поддержку определенным категориям граждан. Так, например, через этот сервис некоторые школьники получают горячее питание. Также с помощью него казахстанцы получают бесплатные лекарства.
Между тем сам сервис продолжает развиваться. Сейчас запускается пилотный проект, в рамках которого через «Социальный кошелек» казахстанцы, получающие адресную социальную помощь, смогут покупать определенные продукты из списка социально значимых по сниженной цене при помощи специальных ваучеров.
Согласно приказу, который был опубликован на сайте Эталонного контрольного банка НПА РК, пока проект будет действовать локально — в городе Акколь Акмолинской области.
Как это работает:
- ваучеры выдаются на каждого члена семьи, признанной нуждающейся;
- продукты можно покупать по закупочной цене, без торговой наценки;
- ваучер нужно активировать каждый месяц — он действует до конца текущего месяца, после чего сгорает;
- при покупке нужно показать QR-код из «Социального кошелька», продавец его сканирует — и активируется скидка.
Важно учесть, что ваучеры выдаются на каждого члена семьи, но они не продлеваются на следующий месяц — неактивированные «сгорают».
Сам проект будет работать в пилотном режиме до 26 сентября 2025 года.