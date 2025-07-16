Не фантазия и не симуляция: Врач объяснила, как распознать и вылечить соматоформное расстройство

Люди с такими расстройствами зачастую обращаются к разным специалистам, проходят многочисленные обследования и меняют медицинские учреждения в поисках диагноза, однако продолжают испытывать физические симптомы и тревогу за здоровье, несмотря на отсутствие подтверждённых опасных заболеваний. Как объяснила врач, такие пациенты нередко проявляют повышенное внимание к своему телу, прислушиваются к малейшим ощущениям, испытывают страх тяжёлых диагнозов, таких как рак, инфаркт или инсульт, даже если врачи не один раз исключили эти заболевания.