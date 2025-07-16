Спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета Ми-8Т в районе мыса Гадикан

Вертолет вылетел 14 июля из поселка Чумикан и должен был следовать в Магадан с промежуточной дозаправкой в Охотске. После вылета из Охотска борт перестал выходить на связь в установленное время. Экипаж не вышел на сеанс связи в контрольной точке, а аварийный радиомаяк не сработал, что затруднило установление возможного места крушения.