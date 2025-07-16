Россияне рассказали, сколько им нужно зарабатывать денег для счастья

Результаты исследования показали, что средняя ожидаемая сумма в 257 тысяч рублей на три процента выше по сравнению с сентябрем 2024 года и на 47 процентов превышает показатель десятилетней давности. Установлена зависимость между уровнем образования респондентов и размером ожидаемой заработной платы: выпускники средних специальных учебных заведений рассчитывают на 221 тысячу рублей, тогда как выпускники вузов — на 287 тысяч рублей.