Россияне рассказали, сколько им нужно зарабатывать денег для счастья

Для того, чтобы быть счастливыми, россиянам нужно зарабатывать около 257 тысяч рублей в месяц. Данные исследования привел портал SuperJob.
Результаты исследования показали, что средняя ожидаемая сумма в 257 тысяч рублей на три процента выше по сравнению с сентябрем 2024 года и на 47 процентов превышает показатель десятилетней давности. Установлена зависимость между уровнем образования респондентов и размером ожидаемой заработной платы: выпускники средних специальных учебных заведений рассчитывают на 221 тысячу рублей, тогда как выпускники вузов — на 287 тысяч рублей.
— Согласно результатам свежего исследования, женщины скромнее в своих запросах: им достаточно 235 тысяч рублей, тогда как мужчинам требуется 280 тысяч рублей, — цитирует пресс-службу SuperJob РБК.
Ранее стало известно, что зарплатные предложения для курьеров в столице за год увеличились на 46 процентов, достигнув 135 тысячи рублей. Так, за месяц медианная зарплата сотрудников выросла на 10 тысяч рублей.
Одна из шести опрошенных российских компаний — 16,5 процента — может сократить зарплаты сотрудникам в период от одного месяца до одного года. При этом 3,6 процента опрошенных компаний планируют начать сокращение зарплат уже в ближайший месяц.