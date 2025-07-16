Турецкие археологи нашли подтверждение событий «Илиады» Гомера

Также специалисты пришли к выводу, что люди, погибшие при сражениях, были захоронены в спешке. Находка команды в сочетании с наконечниками стрел из предыдущих раскопок убедительно свидетельствует о том, что в этой части города вспыхнули ближние бои. Это также согласуется с древними текстами, уточнили в издании.