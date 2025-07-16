В Красноярском крае идет активный северный завоз топлива

В отдаленные районы Красноярского края продолжается масштабная кампания по северному завозу, обеспечивающая топливно-энергетическими ресурсами труднодоступные территории.
Об этом сообщает телеграм-канал «Красноярский край. Официально».
На сегодняшний день уже доставлено более 93 тысяч тонн топлива. Значительная часть — 34,6 тысячи тонн — была завезена зимой по автозимникам. С началом навигации по рекам доставлено еще 58,5 тысячи тонн.
Общая потребность края в ТЭР на предстоящий сезон составляет 185 тысяч тонн. Основной объем поставок запланирован на период с августа по октябрь.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае выявили мошенничество при северном завозе топлива. Подозреваемый обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при реализации дизельного топлива для двух удаленных сел Кежемского района.