Какие зодиаки в этот ретроградный Меркурий с 18 июля рискуют потерять любовь и семью

Ретроградный Меркурий — это период повышенной напряжённости не только в коммуникации, но и в сфере любви. Вышеперечисленные знаки зодиака находятся в зоне риска, но это не означает, что разрыв отношений неизбежен. Осознанность, терпение и внимание к потребностям близких помогут пережить этот период с минимальными потерями и сохранить гармонию в любви и семье. А ранее Life.ru рассказывал, как избежать ловушек хаоса и что нужно успеть сделать до 18 июля, когда начнётся ретроградный Меркурий.