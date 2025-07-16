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В Иркутской области в мясных полуфабрикатах нашли антибиотики

Ведомство временно приостановило действие сертификата на эту продукцию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Специалисты проверили партию мясных бифштексов, произведенных в Приангарье. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, лабораторные исследования показали, что в продукции содержатся антибиотики тетрациклиновой группы, которые не соответствуют нормативным показателям качества и безопасности.

— Ведомство временно приостановило действие сертификата на эту продукцию. Производитель сразу принял меры: остановил производство и продажу полуфабрикатов, а также разработал план по устранению нарушений, — рассказали в пресс-службе Управления.

После проверки исправлений Россельхознадзор разрешил возобновить выпуск продукции. Надзорные органы продолжают контролировать качество мясных изделий в регионе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что во время внезапной проверки одной из торговых сетей Иркутска специалисты обнаружили нарушения в курином фарше местного производства.