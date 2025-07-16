В Иркутской области в мясных полуфабрикатах нашли антибиотики

Специалисты проверили партию мясных бифштексов, произведенных в Приангарье. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, лабораторные исследования показали, что в продукции содержатся антибиотики тетрациклиновой группы, которые не соответствуют нормативным показателям качества и безопасности.