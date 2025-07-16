Самолет ростовской авиакомпании прервал полет по технической причине

В понедельник, 14 июля, самолет ростовской авиакомпании не смог взлететь по технической причине. Об этом сообщает телеграм-канал, специализирующийся на происшествиях в авиации.
Известно, что самолет должен был лететь из Минеральных Вод в Ереван. Но из-за технической причины воздушное судно вынуждено было вернуться на стоянку с места запуска.
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