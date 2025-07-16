Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет ростовской авиакомпании прервал полет по технической причине

Авиалайнер компании из Ростова не смог взлететь в Минеральных Водах.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 14 июля, самолет ростовской авиакомпании не смог взлететь по технической причине. Об этом сообщает телеграм-канал, специализирующийся на происшествиях в авиации.

Известно, что самолет должен был лететь из Минеральных Вод в Ереван. Но из-за технической причины воздушное судно вынуждено было вернуться на стоянку с места запуска.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Ростовский «Боинг-737» не смог взлететь в Нерюнгри.

За секунды до взлета самолет произвел экстренное торможение (подробнее).