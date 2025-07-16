Врач Саутенко: симптомы отравления ядом змеи появляются через 15 минут после укуса

Бытует мнение, что укуса змеи можно бояться только в болотистой местности или на юге. Однако повстречать это животное можно и в лесу, и в парке, и на даче, и в степи. При этом некоторые виды змей могут быть очень опасны из-за своего яда, который может вызвать тошноту, проблемы с сердцем и даже смерть. Подробнее о самых опасных змеях России, а также о том, получится ли отличить ядовитую змею от неядовитой по укусу, и что делать после укуса — в материале «Газеты.Ru» ко Всемирному дню змей.