Первая в истории атомная бомба была взорвана на испытаниях «Тринити» 80 лет назад

Оппенгеймер был невероятно горд собой и вышагивал, будто ковбой из вестерна. Он не произносил пафосных речей и сказал всего лишь одно слово: «Сработало». Лишь спустя долгие годы ученый рассказал журналистам, о чем думал в тот момент: «Мы знали, что мир уже не будет прежним. Некоторые люди смеялись, некоторые плакали. Большинство молчали. Я вспомнил строку из священной книги индуизма, “Бхагавад-гиты”, где Вишну пытается уговорить Принца, что тот должен выполнять свой долг, и, чтобы впечатлить его, принимает свое многорукое обличье, говоря: “Я — Смерть, великий разрушитель миров”. Я полагаю, что все мы, так или иначе, подумали о чем-то подобном».