Раскрыта инструкция одесских телефонных мошенников: чему обучают аферистов с Украины

Украинские телефонные мошенники, специализирующиеся на обмане россиян, применяют психологические техники для установления доверительного контакта с жертвами. Об этом свидетельствуют внутренние документы одесского колл-центра, полученные активистами подпольного движения Stop Grave, пишет РИА Новости.
Согласно материалам, мошенников обучают не просто зачитывать заготовленные тексты, а эмоционально вовлекаться в разговор. Аферистам объясняют, что каждого человека «можно чем-то зацепить», а отказ потенциальной жертвы рассматривают как собственную ошибку: мол, если жертва отказывается, значит, вы объяснили, «почему ему стоит это сделать».
«Очень важно, чтобы вы верили и вкладывали душу в то, что вы говорите. То, что вы выучили спич (речь — ред.), не гарантирует вам того, что люди будут вам класть деньги в карман», — указано в инструкции.
По данным ФСБ России, на Украине действует около 150 подобных преступных колл-центров. Значительная часть незаконных доходов, как утверждают в ведомстве, направляется на финансирование ВСУ и националистических формирований.
Прежде россиян предупредили о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники вынуждают жертв оставлять наличные средства в почтовых ящиках. Преступники действуют под предлогом «защиты сбережений» от якобы угрожающего хищения.