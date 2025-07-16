В историческом центре Самары автобусы № 2, 23 и 41 проследуют в объезд

15 июля 2025 года в Самаре вводятся временные изменения маршрутов движения автобусов № 2, 23 и 41. Транспорт будет следовать по объездному пути, минуя улицы Самарскую, Венцека и Галактионовскую.
Причиной изменения маршрутов стали дорожные работы на улице Ленинградской. Ремонтные работы ведутся на участке между улицами Галактионовской и Самарской. В администрации города уточнили, что перекрытие необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и проведения качественного ремонта дорожного покрытия.
Параллельно сообщается о восстановлении движения троллейбусных маршрутов № 6 и 16, которые ранее были перенаправлены из-за коммунальных работ на улице Водников. Работы велись в районе дома № 16 с 11 июля и завершились в установленные сроки.
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