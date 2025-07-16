Открыты новые свойства борных нанотрубок для создания улучшенных процессоров

В ходе работы ученые создали новый набор параметров для квантово-механического метода для атомов бора. По информации Минобрнауки, он оказался в 10,7 раз точнее существующих аналогов. Точность расчетов метрических параметров атомной решетки достигла впечатляющих показателей — погрешность составила всего 1,69% по сравнению с эталонным методом. Набор параметров саратовских ученых — лучший в мире для моделирования борных структур, отметили в пресс-службе.