Защита Акунина* обжаловала его заочный приговор

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Защита писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом) обжаловала его заочный приговор в виде 14 лет лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости адвокат Олег Дубинин.