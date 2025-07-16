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Защита Акунина* обжаловала его заочный приговор

Адвокат Дубинин: защита писателя Акунина обжаловала его заочный приговор.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Защита писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом) обжаловала его заочный приговор в виде 14 лет лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости адвокат Олег Дубинин.

«Апелляционная жалоба на приговор Второго западного окружного военного суда подана», — сказал он.

Акунину* предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

Писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.