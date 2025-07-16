Врач рассказал, можно ли заразиться ИППП в общественных местах

Заразиться передающимися половым путем инфекциями (ИППП) в общественных туалетах невозможно. Об этом рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.
По его словам, инфекция может проникнуть в организм человека только через слизистые.
— Беспокоиться о таких общественных местах как сауны или бассейны не стоит: инфекция должна попасть в организм через слизистую оболочку или открытую рану, причем в активной фазе болезни другого человека, — уточнил эксперт.
Кроме того, особую опасность не представляют и салоны красоты — там инструменты стерилизуются особенным образом. Однако риски повышаются в тату-салонах, где нарушены санитарные нормы.
Буланов добавил, что нанесение татуировок связано с прямым контактом с кровью, потому стерилизация инструментов должна быть особенно строгой, передает Lenta.ru.
Врач-инфекционист Марият Мухина сообщила, что ношение шорт и юбок в общественном транспорте может повышать риск передачи инфекций. Он отметил, что на сидениях и поручнях могут находиться чесоточные клещи, стафилококки и демодекс.