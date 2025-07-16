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Врач рассказал, можно ли заразиться ИППП в общественных местах

Заразиться передающимися половым путем инфекциями (ИППП) в общественных туалетах невозможно. Об этом рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

Заразиться передающимися половым путем инфекциями (ИППП) в общественных туалетах невозможно. Об этом рассказал директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

По его словам, инфекция может проникнуть в организм человека только через слизистые.

— Беспокоиться о таких общественных местах как сауны или бассейны не стоит: инфекция должна попасть в организм через слизистую оболочку или открытую рану, причем в активной фазе болезни другого человека, — уточнил эксперт.

Кроме того, особую опасность не представляют и салоны красоты — там инструменты стерилизуются особенным образом. Однако риски повышаются в тату-салонах, где нарушены санитарные нормы.

Буланов добавил, что нанесение татуировок связано с прямым контактом с кровью, потому стерилизация инструментов должна быть особенно строгой, передает Lenta.ru.

Врач-инфекционист Марият Мухина сообщила, что ношение шорт и юбок в общественном транспорте может повышать риск передачи инфекций. Он отметил, что на сидениях и поручнях могут находиться чесоточные клещи, стафилококки и демодекс.