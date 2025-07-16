Небесное затишье: какой силы будет магнитная буря 17 июля 2025, прогноз

Солнечная активность продолжает оказывать влияние на магнитосферу Земли, однако 17 июля ожидается относительно спокойный геомагнитный фон. Несмотря на недавние вспышки на Солнце, вероятность серьезных магнитных возмущений в ближайшие сутки оценивается как низкая. Это хорошая новость для людей, чувствительных к космической погоде, хотя некоторым все же рекомендуется соблюдать осторожность и следовать рекомендациям специалистов. Подробнее о магнитной активности, солнечных вспышках и о том, как от них защититься — в материале URA.RU.