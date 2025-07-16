Небесное затишье: какой силы будет магнитная буря 17 июля 2025, прогноз

Прогноз магнитной активности 17 июля 2025.
Солнечная активность продолжает оказывать влияние на магнитосферу Земли, однако 17 июля ожидается относительно спокойный геомагнитный фон. Несмотря на недавние вспышки на Солнце, вероятность серьезных магнитных возмущений в ближайшие сутки оценивается как низкая. Это хорошая новость для людей, чувствительных к космической погоде, хотя некоторым все же рекомендуется соблюдать осторожность и следовать рекомендациям специалистов. Подробнее о магнитной активности, солнечных вспышках и о том, как от них защититься — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки в июле 2025.
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 15 июля 2025 года на Солнце было зафиксировано две вспышки класса C. Наиболее интенсивная из них достигла уровня C2.4 и произошла в вечернее время — ее пик пришелся на 20:08 по московскому времени. Вторая вспышка класса C1.6 была зарегистрирована утром в 09:11 в активной области 4142.
Обе вспышки относятся к категории обычных и не представляют серьезной угрозы для геомагнитной обстановки Земли. Примечательно, что общее число вспышек класса C и выше за 15 июля составило всего 2, при полном отсутствии более мощных вспышек.
Текущая солнечная активность связана с крупной корональной дырой, растянувшейся вдоль центральной части солнечного диска. Через нее к нашей планете поступает поток высокоскоростного солнечного ветра, оказывающий умеренное воздействие на магнитосферу и вызывающий небольшие геомагнитные возмущения преимущественно в утренние часы.
Прогноз магнитной бури 17 июля 2025.
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По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 17 июля не ожидается значительных геомагнитных возмущений. Вероятность магнитной бури в этот день составляет всего 7%. При этом существует 20-процентная вероятность незначительных геомагнитных возмущений, а шансы на полностью спокойную магнитосферу достигают 73%.
Согласно почасовому прогнозу, 17 июля будет наблюдаться преимущественно небольшие возмущения геомагнитного поля (уровень Kp = 1−2). Это существенно ниже показателей предыдущего дня, когда в некоторые часы регистрировался уровень Kp = 3, соответствующий слабой геомагнитной буре.
В целом, геомагнитная обстановка 17 июля 2025 года будет благоприятной. Большинство людей, даже чувствительных к изменениям магнитного поля Земли, вряд ли почувствуют какой-либо дискомфорт.
Что такое магнитные бури.
Магнитные бури представляют собой временные возмущения в магнитосфере Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром. Они возникают, когда высокоэнергетические частицы, выброшенные с поверхности Солнца во время вспышек, достигают нашей планеты и взаимодействуют с ее магнитным полем.
Интенсивность магнитных бурь измеряется по шкале Kp, которая варьируется от 0 (спокойная магнитосфера) до 9 (экстремальный геомагнитный шторм). Уровни от 1 до 3 считаются небольшими возмущениями и слабыми бурями, от 4 до 6 — умеренными и сильными бурями, а от 7 до 9 — жесткими и экстремальными штормами.
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Особенно остро влияние магнитных бурь ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата, а также маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины. Симптомы могут включать головные боли, перепады настроения, упадок сил, депрессию и общее недомогание.
Интересно отметить, что реакция на магнитные бури индивидуальна: одни люди плохо чувствуют себя за 2−3 дня до начала бури, другие — непосредственно во время нее, а третьи — через 1−2 дня после бури.
Как снизить влияние магнитных бурь.
Несмотря на то, что 17 июля не ожидается сильных геомагнитных возмущений, метеочувствительным людям полезно знать, как минимизировать негативное влияние магнитных бурь на организм:
Соблюдайте режим сна и отдыха. Постарайтесь высыпаться и не перегружать себя физически и эмоционально. Больше гуляйте на свежем воздухе. Кислород помогает улучшить кровообращение и снижает воздействие геомагнитных возмущений на организм. Избегайте конфликтных ситуаций. Даже при слабых магнитных бурях возможны перепады настроения, поэтому старайтесь сохранять эмоциональное равновесие. Следите за своим психическим состоянием. Избегайте эмоционального напряжения и стрессовых ситуаций, особенно если вы знаете о своей чувствительности к геомагнитным колебаниям. Придерживайтесь здорового питания. Ограничьте потребление жирной, тяжелой пищи и алкоголя, отдавая предпочтение легким, богатым витаминами блюдам.
Важно отметить, что хотя 17 июля ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка, следует быть готовым к более серьезным возмущениям в конце месяца. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, потенциально опасный геошторм прогнозируется на 21−23 июля 2025 года, с пиком активности 22 июля, когда ожидается магнитная буря силой 5 баллов по шкале Kp.