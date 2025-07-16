Sport Baza: «Крылья Советов» не будут подписывать контракт с Марадишвили

Появилась информация об отказе волжан от услуг 25-летнего полузащитника.
В начале июля писали, что «зелено-бело-синие» планировали оформить полноценный трансфер Константина Марадишвили. Футболист провел даже полноценный тайм за Самару в ничейном матче со «Спартаком» 6-го числа.
Но Sport Baza пишет: ныне «КС» не заинтересованы в подписании полузащитника. Якобы не подошел главному тренеру Магомеду Адиеву. Весь прошлый сезон он провел в аренде в «Пари НН». Из-за травмы поучаствовал только в двух встречах.
На днях наставник волжан уточнил, когда Иван Олейников приступит к тренировкам. Ранее игрок «Крыльев Советов» повредил колено и прошел через операцию в Германии.
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