Ограничения на посещение лесов введены во всех областях Беларуси

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Министерство лесного хозяйства Беларуси ввело ограничения на посещение лесных угодий во всех областях республики, это следует из данных интерактивной карты ведомства.
Самая напряженная пожароопасная обстановка сложилась в Витебской области, где только в трех районах можно свободно ходить в леса. Это Витебский, Городокский и Россонский, а в остальных районах действуют ограничения из-за третьего класса пожарной опасности.
В Гомельской области пять открытых районов, среди них Брагинский, Калинковичский, Мозырский, Октябрьский и Хойникский, остальные также под ограничениями.
В Минской области «зеленых» районов немного больше: свободно ходить в леса можно в Воложинском, Молодечненском, Мядельском, Несвижском и Пуховичском районах, в других регионах Минщины посещение лесных массивов ограничено из-за риска пожаров.
В Могилевской области ограничения не действуют только в девяти районах, среди них Климовичский, Костюковичский, Краснопольский, Кричевский, Мстиславский, Славгородский, Хотимский, Чаусский и Чериковский. Другие районы области окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, то есть там введены определенные ограничения.
В Брестской области девять районов с ограничениями, это Брестский, Дрогичинский, Жабинковский, Ивановский, Кобринский, Лунинецкий, Малоритский, Пинский и Столинский. Остальные регионы открыты для посещений.
В Гродненской области «желтых» районов только пять — Вороновский, Лидский, Островецкий, Ошмянский и Сморгонский. В остальных районах области опасности лесных пожаров нет, поэтому ходить туда можно абсолютно без ограничений.
При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на машинах.
Ранее в Минлесхозе отмечали, что в случае нарушения гражданами данного запрета меры административного воздействия к ним в основном не применяются: сотрудники лесного хозяйства ограничиваются проведением с ними разъяснительной беседы.