Эксперт рассказал, как россиянам защитить себя от мошенников

«Каждый месяц россияне получают сотни миллионов звонков от мошенников и спамеров. От нападений по телефону и онлайн не застрахован никто, причем злоумышленники часто оказываются хорошо оснащены и очень упорны. Мошеннические атаки — это один из главных вызовов безопасности в современном мире. Мало кто сейчас не знает, что это такое, но даже подготовленного человека можно выбить из колеи, если действовать нагло и напористо», — сообщил Алферов.