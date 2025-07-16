Эксперт рассказал, как россиянам защитить себя от мошенников

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ежемесячно россияне получают сотни миллионов звонков от мошенников и спамеров — от таких нападений никто не застрахован; при столкновении с аферистами сначала нужно проверить доступ к своей учетной записи на «Госуслугах», рассказал РИА Новости директор по антифроду «Билайна» Петр Алферов.
По его словам, самая долгая атака, которую в 2024 году зафиксировала компания, длилась почти целый день, за это время мошенники пытались дозвониться до жертвы более 17 тысяч раз. Атаки могут быть очень интенсивными: во время одной из них в апреле 2025 года потенциальной жертве за три часа поступило около 8 тысяч звонков.
«Каждый месяц россияне получают сотни миллионов звонков от мошенников и спамеров. От нападений по телефону и онлайн не застрахован никто, причем злоумышленники часто оказываются хорошо оснащены и очень упорны. Мошеннические атаки — это один из главных вызовов безопасности в современном мире. Мало кто сейчас не знает, что это такое, но даже подготовленного человека можно выбить из колеи, если действовать нагло и напористо», — сообщил Алферов.
Так, при столкновении с мошенником, сначала нужно убедиться, что есть доступ к своей учетной записи на «Госуслугах». Далее стоит проверить доступы в интернет-банкинг и личный кабинет мобильного оператора. После этого — перезайти в профили в мессенджерах и соцсетях.
«Просмотрите историю сообщений, чтобы удостовериться, что мошенники не отправляли рассылок по вашим контактам. В настройках мессенджеров зайдите в “Подключенные устройства” и прервите подозрительные сеансы», — добавил он.
Также эксперт рекомендует везде установить новые надежные и разные пароли и включить двухфакторную проверку. Это затруднит злоумышленникам доступ в аккаунты и защитит данные на всех сайтах, на которые можно войти с их помощью.
Если же появились проблемы с доступом к какой-либо учетной записи, стоит незамедлительно обратиться в поддержку соответствующего сервиса: портала «Госуслуги», банка или соцсети.