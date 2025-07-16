Ростовчанам пообещали платить за доносы на преступления

С июня месяца в Ростовской области стала работать «красная линия». На ее телефон можно звонить круглосуточно. Благодаря чему дончане могут в любое время сообщить о преступлении. Об этом во время пресс-конференции рассказал начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.
Жители Ростовской области также могут передавать по «красной линии» информацию фото- и видеофиксации о преступлениях.
— Сейчас мы прорабатываем систему поощрительной практики в отношении таких неравнодушных людей, — добавил Александр Речицкий.
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