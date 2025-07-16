Брендированный двухэтажный туристический автобус расскажет москвичам и гостям столицы о Самарской области

«В этом году мы проведем масштабную рекламную кампанию, главная цель которой — обратить внимание жителей и гостей столицы и других крупных городов на Самарскую область. Уверена, что яркий автобус не останется незамеченным, и число желающих посетить наш регион значительно увеличится. Ежегодно, совместно с бизнесом, мы увеличиваем число гостиниц и загородных комплексов, совершенствуем туристические маршруты и клиентский сервис. И приглашаем всех к нам, побывать на волжских берегах и ощутить гостеприимство Самарской области», — подчеркнула министр туризма Екатерина Матвеева.