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Съемки продолжения фильма «Питер FM» стартуют весной 2026 года

Весной следующего года стартуют съемки продолжения фильма «Питер FM» с рабочим названием «Питер, любовь моя». Об этом сообщил продюсер картины Игорь Толстунов.

Весной следующего года стартуют съемки продолжения фильма «Питер FM» с рабочим названием «Питер, любовь моя». Об этом сообщил продюсер картины Игорь Толстунов.

— Планируем весной будущего года. Где-то май-июнь. Снимать будем в Питере, смотрим также загородные объекты, — уточнил он.

Режиссером нового фильма выступит Полина Кондратьева, сценарий к кинокартине уже готов — его разработали Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер, уточнили в ТАСС.

Недавно дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о том, что готова посмотреть сериал «Няня Оксана», когда тот выйдет на малые экраны. Проект, главную роль в котором исполнит юмористка Олеся Иванченко, является перезапуском популярного ситкома «Моя прекрасная няня», в котором Заворотнюк-старшая исполнила главную роль.

Ведущая популярного шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко оценила сравнения нового проекта «Няня Оксана» с культовым сериалом «Моя прекрасная няня». Героиня актрисы Анастасии Заворотнюк в свое время помогла ей лучше понять и принять себя, а няня Вика является ее кумиром и источником вдохновения.