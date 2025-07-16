Съемки продолжения фильма «Питер FM» стартуют весной 2026 года

Ведущая популярного шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко оценила сравнения нового проекта «Няня Оксана» с культовым сериалом «Моя прекрасная няня». Героиня актрисы Анастасии Заворотнюк в свое время помогла ей лучше понять и принять себя, а няня Вика является ее кумиром и источником вдохновения.