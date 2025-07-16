Глава СПЧ выступил против сплошной рубки деревьев на Байкале

В письме председателю Госдумы Вячеславу Володину Фадеев отметил, что главная задача законопроекта — улучшение условий жизни местных жителей, но не за счет ослабления экологической защиты Байкала. Об этом пишет РБК. Глава СПЧ напомнил, что риски для уникальной экосистемы должны быть минимизированы, а сплошные рубки могут привести к необратимым последствиям для природы и усилению пожарной опасности.