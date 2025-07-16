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Молодая семья из Башкирии разбилась насмерть в аварии в Татарстане

В Татарстане в ДТП погибла молодая семья из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

На трассе в Тукаевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Согласно данным прокуратуры республики, водитель Lada Priora с госномерами башкирского региона выехал на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen Polo.

В результате аварии погибли четыре человека: водитель и два пассажира «Приоры», среди которых был двухлетний ребенок, а также пассажирка Volkswagen. Еще два человека, включая несовершеннолетнего, получили травмы и были госпитализированы.

На место происшествия выезжал прокурор Тукаевского района Башкирии Руслан Галиев.

— Ход процессуальной проверки — на контроле прокуратуры, — сообщает надзорное ведомство.

По данным СМИ, погибшая семья возвращалась в Башкирию с отдыха в Нижнекамских термах.

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