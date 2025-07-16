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Любителей парковаться на газоне привлекают к ответственности в Хабаровске

В Центральном районе провели рейд по нарушителям парковки. За две недели было установлено 164 автомобиля, владельцы которых выбрали в качестве парковочного места озелененные территории.

В комитете администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом отметили, что собственники данных автомобильных средств будут привлечены к административной ответственности.

«В случае обнаружения автомобильных средств, размещенных на озелененных территориях, жители могут обращаться в комитет через систему ГИС ЖКХ, обязательно приложив фотографии и указав адрес места происшествия, точную дату и время административного правонарушения», — напомнили в комитете администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом.