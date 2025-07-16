Любителей парковаться на газоне привлекают к ответственности в Хабаровске

«В случае обнаружения автомобильных средств, размещенных на озелененных территориях, жители могут обращаться в комитет через систему ГИС ЖКХ, обязательно приложив фотографии и указав адрес места происшествия, точную дату и время административного правонарушения», — напомнили в комитете администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом.