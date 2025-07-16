Петросян через суд выселил дочь из квартиры на Ростовской набережной

Согласно материалам дела, Викторина Петросян с 2020 года живет в США с семьей, участия в процессе не принимала. В документах указано, что она не является членом семьи истца, не проживает в квартире более трех лет, не оплачивает ее содержание и не имеет там личных вещей. Представитель Петросяна заявил, что ее регистрация нарушает права собственника. Суд признал Викторину Петросян утратившей право пользования жильем, передает ТАСС.