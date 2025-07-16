Защита Акунина* обжаловала приговор

Борису Акунину* предъявлены обвинения по трем статьям российского уголовного законодательства: содействие террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ), публичное оправдание терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных агентов (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). Писатель был внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.