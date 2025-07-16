Легенда «Крыльев» Антон Бобер может покинуть молодежку по окончании сезона

42-летний экс-футболист «зелено-бело-синих» возможно оставит пост наставника молодежной команды волжан.
Антон Бобер родился в Набережных Челнах. Начинал в местном КАМАЗе. С 2000-го по 2012 год выступал за самарцев (310 встреч). Продолжил карьеру в «Мордовии». Виюле 2016-го взял паузу. А летом 2017-го оказался в дубле «КС».
Карьеру завершил в 2018-м. В феврале 2024-го возглавил молодежку «зелено-бело-синих». В нынешнем сезоне после 14 туров она идет на 13-м месте с 12 очками. В последнем матче 11 июля уступила «Спартаку» — 2:3.
О возможном уходе Бобра из команды сообщает телеграм-канал «Топи за “Крылья”. Известно, что бывший игрок самарского клуба с помощником Игорем Шевченко могут оставить пост в ноябре, после завершения розыгрыша МФЛ.
А недавно стало известно, что «КС» не будут подписывать контракт с 25-летним полузащитником Константином Марадишвили.
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