Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легенда «Крыльев» Антон Бобер может покинуть молодежку по окончании сезона

42-летний экс-футболист «зелено-бело-синих» возможно оставит пост наставника молодежной команды волжан.

42-летний экс-футболист «зелено-бело-синих» возможно оставит пост наставника молодежной команды волжан.

Антон Бобер родился в Набережных Челнах. Начинал в местном КАМАЗе. С 2000-го по 2012 год выступал за самарцев (310 встреч). Продолжил карьеру в «Мордовии». Виюле 2016-го взял паузу. А летом 2017-го оказался в дубле «КС».

Карьеру завершил в 2018-м. В феврале 2024-го возглавил молодежку «зелено-бело-синих». В нынешнем сезоне после 14 туров она идет на 13-м месте с 12 очками. В последнем матче 11 июля уступила «Спартаку» — 2:3.

О возможном уходе Бобра из команды сообщает телеграм-канал «Топи за “Крылья”. Известно, что бывший игрок самарского клуба с помощником Игорем Шевченко могут оставить пост в ноябре, после завершения розыгрыша МФЛ.

А недавно стало известно, что «КС» не будут подписывать контракт с 25-летним полузащитником Константином Марадишвили.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.