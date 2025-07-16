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СМИ: Телеведущего Молчанова экстренно госпитализировали в Москве

Телеведущего Владимира Молчанова экстренно госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

Телеведущего Владимира Молчанова экстренно госпитализировали в Москве в тяжелом состоянии. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил Telegram-канал Mash.

Сообщается, что 74-летнему ведущему программы «До и после полуночи» стало плохо минувшей ночью: у него была рвота. Авторы материала отмечают, что ее могло спровоцировать желудочно-кишечное кровотечение.

До этого телеведущему пересадили печень из-за онкологии, а также он перенес инфаркт. Недавно Молчанов вернулся из Израиля, где три недели находился в бомбоубежище, сообщается в публикации.

Недавно телеведущего и певца Прохора Шаляпина госпитализировали из-за чрезмерного употребления шоколадной пасты. Артист рассказал, что иногда не контролирует количество потребляемой пищи, набрасываясь на еду.

Фанаты певца Филиппа Киркорова, побывавшие на его последних концертах, заподозрили, что у артиста появились проблемы с голосом и дикцией. «Вечерняя Москва» узнала у врача — терапевта-кардиолога Андрея Кондрахина, могли ли пластические операции и несколько наркозов подорвать здоровье артиста.