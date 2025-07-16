В Иркутской области работодателей опросили о потребностях в кадрах

В Иркутской области завершился масштабный опрос работодателей, проведенный в рамках национального проекта «Кадры». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, с апреля 2025 года более 6,6 тысяч местных компаний поделились информацией о своих потребностях в специалистах — это на тысячу больше, чем в прошлом году.