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В Иркутской области работодателей опросили о потребностях в кадрах

Участие в опросе приняли более 6,6 тысячи местных компаний.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области завершился масштабный опрос работодателей, проведенный в рамках национального проекта «Кадры». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, с апреля 2025 года более 6,6 тысяч местных компаний поделились информацией о своих потребностях в специалистах — это на тысячу больше, чем в прошлом году.

— Собранные данные помогут точнее прогнозировать потребности рынка труда с учетом экономики и демографии. Это ключевой шаг для согласования системы образования с реальными запросами бизнеса, — пояснил министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.

Как отметил федеральный министр труда Антон Котяков, специалисты формируют новую культуру кадрового планирования. Если раньше предприятия заглядывали вперед на год-два, то теперь прогнозируем на семь лет — именно столько нужно для подготовки высококвалифицированных специалистов.

В рамках нацпроекта в Приангарье уже запущены ярмарки вакансий для молодежи, конкурсы профессионального мастерства и программы переподготовки для работников промышленности.

По поручению губернатора Игоря Кобзева регион продолжает совершенствовать систему подготовки кадров, участвуя в федеральных инициативах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самые высокооплачиваемые вакансии июля назвали в Иркутске.

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