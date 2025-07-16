Создана система выращивания хмеля с выработкой солнечной энергии

Было отмечено, что разработка по применению агровольтаических систем является инновационным решением двойного использования земли, в то время как существующие аналоги объединяют производство культур и выработку энергии за счет установки солнечных панелей над поверхностью почвы. В вузе уточнили, что часть системы установлена и работает в тестовом режиме в хмельнике Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства в поселке Опытный Цивильского округа. Система разработана совместно с инженерами новочебоксарского завода по производству солнечных модулей «Хевел».