Сергей Гармаш стал угрозой национальной безопасности Украины

Гармаш активно помогает Херсону с начала 2022 года.
Народный артист России Сергей Гармаш с 2022 года числится в базе данных украинского сайта «Миротворец». С базой сайта ознакомилось агентство URA.RU.
Основанием для внесения стали обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также незаконном пересечении границы с целью проникновения в Крым. Помимо этого, Гармашу вменяют содействие российским военным преступникам и соучастие в преступлениях российской власти против Украины.
Гармаш, уроженец Херсона, активно помогает региону с начала 2022 года. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, артист недавно привез гуманитарную помощь и участвовал в обновлении классов в Генической санаторной школе-интернате.
Сайт «Миротворец» широко известен публикациями персональных данных лиц, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В базу попадают журналисты, общественные деятели, представители культуры и другие граждане, которых обвиняют в нарушении украинского законодательства, поддержке ДНР и ЛНР, а также в связях с российскими властями. Действия «Миротворца» неоднократно осуждались представителями ОБСЕ и МИД России.