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Сергей Гармаш стал угрозой национальной безопасности Украины

Народный артист России Сергей Гармаш с 2022 года числится в базе данных украинского сайта «Миротворец». С базой сайта ознакомилось агентство URA.RU.

Гармаш активно помогает Херсону с начала 2022 года.

Народный артист России Сергей Гармаш с 2022 года числится в базе данных украинского сайта «Миротворец». С базой сайта ознакомилось агентство URA.RU.

Основанием для внесения стали обвинения в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также незаконном пересечении границы с целью проникновения в Крым. Помимо этого, Гармашу вменяют содействие российским военным преступникам и соучастие в преступлениях российской власти против Украины.

Гармаш, уроженец Херсона, активно помогает региону с начала 2022 года. По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, артист недавно привез гуманитарную помощь и участвовал в обновлении классов в Генической санаторной школе-интернате.

Сайт «Миротворец» широко известен публикациями персональных данных лиц, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В базу попадают журналисты, общественные деятели, представители культуры и другие граждане, которых обвиняют в нарушении украинского законодательства, поддержке ДНР и ЛНР, а также в связях с российскими властями. Действия «Миротворца» неоднократно осуждались представителями ОБСЕ и МИД России.

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