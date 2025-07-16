Сергей Гармаш стал угрозой национальной безопасности Украины

Сайт «Миротворец» широко известен публикациями персональных данных лиц, которых его создатели считают угрозой национальной безопасности Украины. В базу попадают журналисты, общественные деятели, представители культуры и другие граждане, которых обвиняют в нарушении украинского законодательства, поддержке ДНР и ЛНР, а также в связях с российскими властями. Действия «Миротворца» неоднократно осуждались представителями ОБСЕ и МИД России.