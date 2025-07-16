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Главные новости 16 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 16 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 июля 2025.

Трамп сообщил о старте поставок ЗРК Patriot Украине и высказался о Путине

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп уверен, что российский лидер Владимир Путин стремится достичь мира на Украине. Политик отметил, что не вступал в диалог с Кремлем после объявления ультиматума 14 июля. Республиканец также сообщил о первых поставках ЗРК Patriot на Украину по договоренности с НАТО.

Пропавший вертолет обнаружен после аварии в Хабаровском крае

Вертолет Ми-8, исчезнувший на маршруте между Хабаровским краем и Магаданом, обнаружен разрушенным в районе мыса Гадикан. Предполагается, что экипаж воздушного судна погиб. Судьба трех пассажиров устанавливается. Следователи выясняют причины авиакатастрофы.

СМИ сообщают, что Путина не испугали угрозы Трампа

Источник: Пресс-служба Президента России

Агентство Reuters со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщает, что Москва не будет ставить на паузу боевые действия на Украине, пока Запад не примет российские условия урегулирования конфликта. Угроза со стороны президента США Дональда Трампа об увеличении пошлин не повлияет на позицию Владимира Путина.

Рютте призвал страны БРИКС «позвонить Путину», если они не хотят санкций

Источник: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросил Бразилию, Китай и Индию принять во внимание ультиматум президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин на товары России и ее партнеров. Он призвал представителей этих государств обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием серьезно отнестись к мирным переговорам.

Штраф за рекламу VPN-сервисов могут поднять до 500 тыс. рублей

В Госдуме РФ одобрили ко второму чтению поправки в Кодекс об административных нарушениях о введении штрафа до 500 тысяч рублей за рекламу VPN-сервисов для юридических лиц. Штрафы для физических лиц будут варьироваться от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц — от 80 до 150 тысяч рублей.

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