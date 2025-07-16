Главные новости 16 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 июля 2025.
Трамп сообщил о старте поставок ЗРК Patriot Украине и высказался о Путине
Президент США Дональд Трамп уверен, что российский лидер Владимир Путин стремится достичь мира на Украине. Политик отметил, что не вступал в диалог с Кремлем после объявления ультиматума 14 июля. Республиканец также сообщил о первых поставках ЗРК Patriot на Украину по договоренности с НАТО.
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СМИ сообщают, что Путина не испугали угрозы Трампа
Агентство Reuters со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщает, что Москва не будет ставить на паузу боевые действия на Украине, пока Запад не примет российские условия урегулирования конфликта. Угроза со стороны президента США Дональда Трампа об увеличении пошлин не повлияет на позицию Владимира Путина.
Рютте призвал страны БРИКС «позвонить Путину», если они не хотят санкций
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте попросил Бразилию, Китай и Индию принять во внимание ультиматум президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин на товары России и ее партнеров. Он призвал представителей этих государств обратиться к президенту России Владимиру Путину с требованием серьезно отнестись к мирным переговорам.