Главные новости 16 июля 2025 года

Агентство Reuters со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщает, что Москва не будет ставить на паузу боевые действия на Украине, пока Запад не примет российские условия урегулирования конфликта. Угроза со стороны президента США Дональда Трампа об увеличении пошлин не повлияет на позицию Владимира Путина.