Командование ВСУ перебросило под Сумы войска с роботами

В апреле офицер ВСУ с позывным «Мадьяр» выдвинул неожиданный ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому от имени миллиона военных. Он потребовал от главы страны не проводить никаких переговоров с РФ и не идти на территориальные уступки. В противном случае офицер пообещал развернуть войска и пойти на Киев.