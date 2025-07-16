Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило к селу Алексеевка в Сумской области подразделение Главного управления разведки Минобороны страны «Rhinos Group». В его составе есть роботизированные комплексы. Об этом в среду, 16 июля, сообщили в российских силовых структурах.
— В окрестности Алексеевки командование ВСУ перебросило новое спецподразделение ГУР «Ринос груп».. На вооружении вражеских разведчиков стоят, в том числе, наземные роботизированные комплексы различного типа, — уточнил источник.
До этого данное украинское подразделение не участвовало в боевых действиях. «Rhinos Group» было сформировано специально для выполнения задач повышенной сложности с применением высокотехнологичного оборудования, передает ТАСС.
Также ранее появилась информация, что командиры украинской армии готовят вооруженный мятеж. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении военного блогера Бориса Рожина.
В апреле офицер ВСУ с позывным «Мадьяр» выдвинул неожиданный ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому от имени миллиона военных. Он потребовал от главы страны не проводить никаких переговоров с РФ и не идти на территориальные уступки. В противном случае офицер пообещал развернуть войска и пойти на Киев.